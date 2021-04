Inscrições para programa de estágio Votorantim 2021 vão até sexta-feira (30)

O Centro de Excelência da Votorantim está recrutando estudantes para a edição 2021 do seu programa de estágio. Ao todo, serão oferecidas 20 vagas para alunos dos cursos de Ciências Contábeis, Administração, Ciências Econômicas, Gestão Financeira, Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação, Psicologia, Comunicação, Tecnologia da Informação e áreas correlatas.

As vagas estão abertas para estudantes matriculados a partir do 2º semestre, com limite de até 1 ano para conclusão, em uma instituição de ensino superior. É importante ter, ainda, disponibilidade para estagiar das 08h às 15h, com intervalo de 1h para almoço.

Localizado em Curitiba (PR), o Centro de Excelência da Votorantim oferece soluções, inovações tecnológicas e processos estruturados nas áreas de Finanças, Contabilidade, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação e Gestão Imobiliária.

Com duração de até dois anos, o programa prevê uma trilha de desenvolvimento exclusiva que conta com avaliação semestral, acompanhamento e cultura de feedback constante e criação de projetos de melhoria com base em inovação. Os contratados atuarão nas áreas Financeira, Contabilidade e Tributos, Psicologia, Comunicação, Robotização e Melhoria Contínua.

De acordo com a empresa, além de bolsa-auxílio de R$1.090, os estagiários terão direito a:

Home Office (flexibilidade de 2 a 4 dias de trabalho remoto)

No Dress code

Gympass

Café da manhã e almoço no escritório

Assistência médica

Telemedicina Albert Einstein

Campanha de vacinação

Transporte fretado e Vale-Transporte

Seguro de Vida

O escritório da empresa fica no bairro Abranches, na Rodovia dos Minérios. No entanto, devido à pandemia, a Votorantim aderiu ao trabalho 100% home office.

Como se inscrever

Os interessados em participar do Programa de Estágio do Centro de Excelência Votorantim devem se inscrever até dia 30 de abril diretamente no site https://jobs.kenoby.com/estagiocoe.

O processo seletivo será 100% on-line, composto por testes, dinâmicas em grupo, painel com gestores e feedback. Os estagiários devem iniciar os trabalhos em julho de 2021.