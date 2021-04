Inscrições para trainee DHL estão abertas em todo o país

Estão abertas até o dia 9 de abril as inscrições para o Programa de Trainee da DHL, empresa especialista em logística. Ao todo, são oferecidas 25 vagas em todo o Brasil, sendo que 90% são destinadas à área de Operações.

Podem se inscrever profissionais que tenham se formado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020 em qualquer curso de graduação. Todavia, é fundamental que os interessados tenham disponibilidade para mudança de cidade e estado, uma vez que a empresa opera em diferentes regiões do país. Ainda, os candidatos devem ter inglês intermediário e, se estrangeiro, possuir visto para trabalhar no Brasil.

Com duração de 18 meses e possibilidade real de efetivação, o programa visa formar profissionais para posições de liderança, com foco na gestão de operação logística. Para tanto, os trainees contarão com uma trilha de desenvolvimento que contempla vivência prática, acompanhamento e mentorias com a liderança, job rotation e acompanhamento da equipe de Recursos Humanos e da área de Gestão de Talento.

Dessa forma, os trainees poderão expandir suas habilidades, conhecer o universo logístico, aprender a liderar pessoas e, ainda, desenvolver e gerenciar diferentes processos e projetos inovadores.

Os trainees receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios, que consiste em assistência médica e odontológica, previdência privada, refeição no local, Programa de Participação nos Resultados, seguro de vida, vale-transporte ou fretado, bolsa de estudo para candidatos cujo nível de proficiência de inglês for intermediário, gympass e DHL Clube de Descontos

Como se candidatar

Os interessados devem se cadastrar na página do programa até a próxima sexta-feira, 9 de abril. Durante o processo seletivo, os candidatos serão submetidos à testes online, entrevista, dinâmica de grupo, encontro preparatório para etapa final, DHL Game Day e entrevistas finais com a liderança.

Mantenha-se atualizado no Notícias Concursos. Aqui você encontra as melhores vagas disponíveis no mercado.