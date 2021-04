inscrições prorrogadas até o dia 12 de abril

Candidatos ao concurso CRECI CE (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará 15ª Região) ganharam um novo prazo para inscrição no edital que oferece vagas de nível superior com salário inicial de R$ 2.535,31.

De acordo com documento publicado no site da banca, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), o novo prazo vai até a próxima segunda-feira, 12 de abril. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00.

Os candidatos inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, previstas para 02 de maio de 2021. Elas serão compostas por 50 questões, distribuídas da seguinte maneira:

Língua Portuguesa : 10 questões;

: 10 questões; Informática : 06 questões;

: 06 questões; Raciocínio Lógico : 04 questões;

: 04 questões; Conhecimentos Gerais : 10 questões;

: 10 questões; Conhecimentos Específicos: 20 questões.

Além disso, haverá também a etapa de realização da prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será aplicada no mesmo dia e horário da prova objetiva.

Haverá ainda a etapa de prova de títulos, somente os candidatos classificados na etapa anterior, dentro das vagas, acrescido do seu cadastro de reserva.

Concurso CRECI CE: requisitos

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou português amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica;

b) estar em dia com as obrigações eleitorais;

c) estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

d) achar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

e) ser moralmente idôneo e não ter registro de antecedentes criminais;

f) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade;

g) gozar de boa saúde física e mental e não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo/ocupação para o qual se inscreveu;

h) ter concluído curso correspondente à escolaridade/formação exigida. (PSAD);

i) estar regularmente matriculado em curso de nível superior(bacharelado ou licenciatura), ou apresentar o certificado de conclusão. (PFIS);

j) apresentar carteira de habilitação categoria B. (PFIS);

k) não ter outro vínculo trabalhista que seja conflitante com sua função/horário no CRECI/CE;

l) apresentar a documentação comprobatória de acordo com as exigências acima.

Concurso CRECI CE: prova objetiva

Resumo CRECI CE

banca : IDIB

: IDIB cargos : agente fiscal

: agente fiscal vagas : 3 imediatas + 15 CR

: 3 imediatas + 15 CR escolaridade : nível superior

: nível superior Inscrições: até 12 de abril

até 12 de abril Provas: 2 de maio

2 de maio Link do edital

