inscrições prorrogadas; até R$ 15 mil

Em São Paulo, o concurso Prefeitura de Guarulhos tornou público que prorrogará as inscrições da seleção até o dia 12 de abril. São três editais com a oferta de 37 vagas (somadas).

A banca responsável pelas seleções é a Vunesp e os cargos oferecidos nos editais são para oficial de controle animal (nível médio), médico (nível superior) e especialista em saúde em biologia (nível superior).

Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre editais de concurso público? O Direção Concursos preparou um grupo no Telegram com as principais notícias. Clique aqui e participe!

Concurso Prefeitura de Guarulhos: panorama

O primeiro edital do concurso Prefeitura de Guarulhos oportuniza uma vaga no cargo de oficial de controle animal, cujo salário é de R$ 2.123, além auxílio-alimentação de R$ 520 e auxílio-transporte, bastando ao candidato possuir nível médio de escolaridade. Para se inscrever, basta pagar uma taxa no valor de R$ 64,82.

Será exigido do candidato o conhecimento nas seguintes disciplinas: português, matemática, política de saúde e conhecimentos específicos, além de uma prova prática e um teste de aptidão física. A prova está agendada para o dia 16 de maio.

Já para o cargo de médico, o certame reserva 35 vagas em diversas especialidades. A faixa salarial vai de R$ 6.191,53 a R$ 15.654,69 iniciais. O último dos editais, para o cargo de especialista em saúde (biologia) paga o salário de R$ 3.304, além do auxílio-alimentação de R$ 520. Ambas as provas também serão em 16/5.

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.

Resumo

O que? Concurso Prefeitura de Guarulhos

Concurso Prefeitura de Guarulhos situação : inscrições prorrogadas

: inscrições prorrogadas banca : Vunesp

: Vunesp vagas : 37

: 37 cargos : diversos

: diversos salários: até R$ 15 mil

Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre editais de concurso público? O Direção Concursos preparou um grupo no Telegram com as principais notícias. Clique aqui e participe!