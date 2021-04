inscrições serão reabertas, confira novas datas

As inscrições para o concurso Apex serão reabertas em abril e candidatos interessados terão mais uma oportunidade para se candidatar ao processo seletivo temporário. Além disso, edital passou por um acréscimo nas vagas, que chegam a salários de R$ 7 mil.

Anteriormente, na primeira versão do edital do concurso Apex, inscrições estavam marcadas do dia 22 de fevereiro até 15 de março. Agora, candidaturas podem ser realizadas do dia 12 de abril até 3 de maio. Taxas de inscrição são de R$ 82,57.

A aplicação das provas objetivas ficou, portanto, marcadas para o dia 30 de maio. Candidatos irão realizar, além da etapa objetiva, uma prova discursiva e posterior Avaliação de Títulos.

Além das novas datas, retificação trouxe uma mudança nas vagas ofertadas. Inicialmente, o edital do concurso Apex ofertava somente oportunidade para Cadastro de Reserva. Agora, cada cargo recebeu uma vaga imediata, além das oportunidades já para Cadastro de Reserva:

Processos Jurídicos: 1 + CR

Processos Contábeis: 1 + CR

Tecnologia da Informação e Comunicação: 1 + CR

Todas as vagas são para lotação em Brasília e os requisitos dos cargos são os seguinte:

Processos Jurídicos: graduação em Direito e inscrições definitiva na OAB

Processos Contábeis: graduação em Ciências Contábeis, inscrição no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e a experiência mínima de 6 meses

Tecnologia da Informação e Comunicação: graduação em áreas de Tecnologia da Informação (verificar edital aqui) e experiência mínima de 6 meses

Salários e benefícios

Os candidatos aprovados no processo seletivo para a APEX, terão remuneração inicial correspondente ao valor de R$ 7.654,75, além dos seguintes benefícios:

auxílio-creche/babá

auxílio-educação

auxílio-idioma

seguro de vida

plano de assistência odontológica

seguro saúde

auxílio alimentação/refeição

vale-transporte

auxílio-enfermidade

saúde ocupacional

plano de previdência complementar

auxílio a filho com deficiência e demais licenças previstas em acordo coletivo de trabalho

