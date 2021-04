inscrições serão reabertas, veja novas datas

Esta segunda-feira (12/4) seria o último dia de inscrição para o concurso Câmara de Cuiabá, mas casa legislativa anunciou que candidaturas poderão ser realizadas em outra data. Mudança atendeu pedido do presidente da Câmara.

Segundo novo cronograma o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição será reaberto a partir do dia 19 de abril e terminará no dia 23 de abril.

Inscrições para os candidatos pagantes serão reabertas a partir do dia 24 de abril até o dia 16 de maio. No entanto, provas permanecem marcadas para o dia 13 de junho.

A informação foi divulgada no próprio portal da Câmara Municipal de Cuiabá, apesar de ainda não ter nenhuma publicação oficial no site da banca organizadora.

Resumo Câmara de Cuiabá

Retificação mais recente

O edital do concurso Câmara de Cuiabá, no Mato Grosso (concurso Câmara de Cuiabá) passou por segunda retificação nesta quinta-feira (4/2). Mudanças foram a respeito da correção das provas discursivas e no conteúdo de Técnico Legislativo.

O QUE MUDOU

Sobre provas discursivas:

Antes , edital previa que seriam corrigidas as redações até classificados da 20ª posição nas provas objetivas, incluindo empatados.

, edital previa que seriam corrigidas as redações até classificados da 20ª posição nas provas objetivas, incluindo empatados. Agora, edital corrigirá até o limite de 20 vezes do número de vagas ofertadas, mais os empatados no total de pontos

Sobre isenção da taxa de inscrição:

Agora, eleitores voluntários que serviram a Justiça Eleitoral podem ser isentos. Retificação trouxe também os documentos comprobatórios necessários.

Sobre o conteúdo programático de Técnico Legislativo:

Agora, a matéria de Controle Interno e Gestão de Riscos foi excluída do conteúdo programático.

Informações gerais

Ao todo, o certame oferta 13 vagas imediatas distribuídas nos cargos de Técnico Legislativo, Analista Legislativo, Contador e Controlador Interno.

Os cargos exigem nível médio e nível superior, exigindo graduação específica em alguns casos. Os salários vão de R$ 3,7 mil até R$ 7,9 mil.

A banca organizadora é a Selecon e as inscrições vão começar do dia 01/02/2021 até 12/04/2021. Taxas de inscrição são de R$ 80 para nível médio e R$ 90 para nível superior. As provas estão previstas para o dia 13/06/2021.

Todos os candidatos vão passar por provas objetivas e discursivas. Candidatos dos cargos de nível superior, além das etapas mencionadas, também vão passar por uma Avaliação de Títulos.

Concurso Câmara de Cuiabá: cargos e vagas

Ao todo, são 13 vagas imediatas distribuídas da seguinte forma:

Técnico Legislativo: 6 vagas

6 vagas Analista Legislativo : 6 vagas

: 6 vagas Contador : Cadastro de Reserva

: Cadastro de Reserva Controlador Interno: 1 vaga

Veja abaixo a distribuição por ampla concorrência e cotas:

O cargo de Técnico Legislativo exige somente nível médio, enquanto o de Analista Legislativo e Controlador Interno aceitam graduação em nível superior em qualquer área.

O cargo de Contador exigirá nível superior em Contábeis. Todos os cargos são para jornadas de trabalho de 30 horas semanais.

Salários variam de R$ 3.789,85 até R$ 7.986,12, conforme tabela abaixo:

Concurso Câmara de Cuiabá: etapas

Todos os cargos vão passar por provas objetivas e discursivas previstas para o dia 13/06/2021. Os cargos de nível superior também vão passar por uma Avaliação de Títulos.

A prova objetiva que será aplicada para o cargo de nível médio terá, como pontuação máxima, 100 pontos. A divisão de questões por matéria:

Conhecimentos Básicos – 15 questões com peso 1 Língua Portuguesa Raciocínio Lógico e Matemático Noções de Informática Legislação

com Conhecimentos Gerais – 15 questões com peso 1 História e Geografia de Mato Grosso Noções de Ética e Filosofia Relações Interpessoais

com Conhecimentos Específicos – 40 questões com peso 1,75 Disciplina Específica de acordo com a habilitação

com

As provas objetivas para os cargos de nível superior também valem 100 pontos. A divisão de questões por matéria é:

Conhecimentos Básicos – 15 questões com peso 1 Língua Portuguesa Raciocínio Lógico e Matemático Noções de Informática

com Conhecimentos Gerais – 15 questões com peso 1 História e Geografia de Mato Grosso Noções de Ética e Filosofia Relações Interpessoais Noções de Administração Pública

com Conhecimentos Específicos – 40 questões com peso 1,75 Disciplina Específica de acordo com a habilitação Legislação

com

Fora os 100 pontos das provas objetivas, candidatos vão passar por provas discursiva que também valem 100 pontos.

Para o nível médio, candidatos devem realizar uma prova discursiva de no mínimo 15 linhas e máximo de 20 linhas. São 80 pontos destinados para Conteúdo e 20 para Correção Formal.

Para o nível superior, candidatos devem realizar uma prova discursiva de no mínimo 20 linhas e máximo de 30 linhas. São 80 pontos destinados para Conteúdo e 20 para Correção Formal.

Por fim, na Avaliação de Títulos (válida somente para nível superior), a distribuição de pontos por título é:

Doutorado : 4 pontos ao máximo

: 4 pontos ao máximo Mestrado : 3 pontos ao máximo

: 3 pontos ao máximo Especialização: 2 pontos ao máximo

Conhecimentos específicos

Dentro do conteúdo de conhecimentos específicos de Técnico Legislativo, serão cobradas matérias de:

Direito Administrativo

Direito Constitucional

Contabilidade e Administração Financeira Orçamentária

Auditoria

Controle Interno e Gestão de Riscos

Para Analista Legislativo, as matérias cobradas serão de:

Direito Administrativo

Direito Constitucional

Noções de Administração Pública

Para Controlador Interno, o conteúdo cobrado é de:

Fundamentos da Administração Pública

Finanças e Orçamento Público

Direito Administrativo e Constitucional

Contratos Administrativos e Licitações

Gestão de Pessoas

Gestão de Recursos Materiais e Patrimoniais

Controle Interno

Auditoria

Para Contador, o conteúdo de conhecimentos específicos engloba:

Administração Financeira e Orçamentária

Lei de Responsabilidade Fiscal

Contabilidade Aplicada ao Setor Público

