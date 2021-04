inscrições vão até hoje (7/4)

As inscrições do concurso Ministério da Economia vão até hoje (7 de abril), após reabertura e adiamento de provas. A banca IDIB é a responsável pela seleção, que oferta 590 vagas, sendo 100 dessas para provimento imediato no órgão.

Para garantir a presença nos locais de prova, os candidatos devem ir até a página oficial do certame, fazer o cadastro e pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 36 (cargos de nível médio) ou R$ 38 (cargos de nível superior).

Os aprovados e empossados farão jus a um salários que pode variar de R$ 1.700,00 a R$ 6.130,00. As provas estão marcadas para o próximo dia 6 de junho e serão aplicadas apenas em Brasília/DF.

Concurso Ministério da Economia: panorama

Segundo informações do edital do concurso Ministério da Economia, serão oferecidas 100 vagas imediatas, mais 490 para cadastro de reservas, para os seguintes cargos e requisitos:

Resumo

Banca : IDIB

: IDIB cargos : diversos

: diversos vagas : 100 + CR

: 100 + CR salários : R$ 1.700,00 até R$ 6.130,00

: R$ 1.700,00 até R$ 6.130,00 escolaridade : níveis médio e superior

: níveis médio e superior Inscrições : até 8 de abril de 2021

: até 8 de abril de 2021 Data da prova : 06 de junho

: 06 de junho Link do edital

