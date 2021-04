INSS deve realizar pagamentos de até R$6.433,57 em 2021; veja quem pode

Em 2021, os benefícios a serem pagos pelo INSS com valores acima do salário mínimo serão reajustados em 5,45%, acompanhando o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em 2020.

Divulgado no dia 12 de janeiro pelo IBGE, o índice mede a inflação para famílias com renda entre um e cinco salários mínimos, sendo ela a referência para a atualização de benefícios pagos pelo INSS.

Com o novo reajuste de 5,45%, o teto dos benefícios previdenciários sobe de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57.

Os beneficiários que começaram a receber benefícios a partir de fevereiro do ano passado terão o reajuste equivalente à inflação acumulada durante a quantidade de meses em que receberam a renda do INSS em 2020.

Ainda, os benefícios pagos no início deste ano são referentes a competência de dezembro de 2020 e, por esse motivo, ainda não serão reajustados. Os beneficiários que recebem o piso somente receberam o valor corrigido a partir de 25 de janeiro. Já os segurados com renda superior ao piso, os pagamentos com o reajuste terão início em 1º de fevereiro.

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho informou que prevê publicar nesta quarta (13) uma portaria com os índices de reajustes dos benefícios do INSS com base no novo INPC de 2020, de acordo com o que estabelece o artigo 41-A da lei 8.213.

Ainda, a portaria apresentará o valor do piso dos benefícios, que será estabelecido conforme o que estiver determinado por decreto do presidente Jair Bolsonaro para o salário mínimo.

Confira abaixo o reajuste na sua renda

Benefício em 2020 Benefício em 2021 1.200 1.265,40 1.500 1.581,75 1.800 1.898,10 2.100 2.214,45 2.400 2.530,80 2.700 2.847,15 3.000 3.163,50 3.300 3.479,85 3.600 3.796,20 3.900 4.112,55 4.200 4.428,90 4.500 4.745,25 4.800 5.061,60 5.100 5.377,95 5.400 5.694,30 5.700 6.010,65 6.000 6.327,00 6.101,06 6.433,57

O que é o teto do INSS?

Atualmente, compete ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a operacionalização do reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social – RGPS que abrange a mais de 50 milhões de segurados e aproximadamente 33 milhões de beneficiários, conforme último levantamento.

No artigo 201 da Constituição Federal Brasileira observa-se a organização do RGPS, que tem caráter contributivo e de filiação obrigatória, e onde se enquadra toda a atuação do INSS, respeitadas as políticas e estratégias governamentais oriundas dos órgãos hierarquicamente superiores, como os ministérios. A entidade é vinculada atualmente ao Ministério da Economia.

O teto do INSS serve para pessoas que recebem salários mensais muito acima do piso nacional. Ao se aposentar, elas acabariam ganhando grandes quantias. O governo, dessa forma, não conseguiria pagar mensalmente o mesmo valor tendo como base o que elas ganhavam enquanto estavam exercendo sua profissão.

Por esse motivo, o teto da aposentadoria se faz necessário. O teto serve como um limitador de gastos da previdência e mantém o equilíbrio das contas do sistema previdenciário brasileiro.