INSS: Margem do crédito consignado pode aumentar para 45%

Segundo informações, a margem do crédito consignado para aposentados e pensionistas pode ter um novo aumento. Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados um Projeto de Leique prevê o aumento da margem para 45%.

O texto da PL é de autoria do deputado Alexandre Leite, que indica um aumento de mais cinco pontos percentuais na margem atual, ou seja, de 40% para 45%. Ele diz, que o “o crédito consignado, por vezes, na única fonte financeira capaz de custear as despesas e garantir a sobrevivência”.

O PL acrescenta um artigo à Lei 13.979/20 que estabelece as medidas de enfrentamento à pandemia no Brasil. A proposta foi apresentada depois que o Congresso Nacional afirmou a emergência da saúde pública, visto a importância internacional, por meio do decreto legislativo (expirado em 2020).

Tramitação do Projeto de Lei

Na Câmara dos Deputados, a medida tramita em caráter conclusivo e nos próximos dias será analisada pelas comissões de seguridade Social e Familiar, dos Direitos da Pessoa Idosa; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Aumento da margem para 40%

Atualmente, a margem de concessão do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, passou de 35% para 40%. Isso porque, o Governo Federal editou uma MP (Medida Provisória) 1.006/20, que confere essas condições, com vigência até 31 de dezembro de 2021.