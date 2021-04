INSS: Prova de Vida voltará a ser exigida para garantir benefício

O procedimento da prova de vida é obrigatório para garantir a manutenção do benefício anualmente, para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele comprova a condição do segurado e mantem o pagamento do auxílio.

No entanto, diante da pandemia do coronavírus, atualmente o procedimento presencial está suspenso. Esta medida foi tomada desde março do ano passado, a fim de poupar os beneficiários a se dirigirem a uma unidade do Instituto.

Segundo uma Instrução publicada no Diário Oficial da União de 15 de março de 2021, já existe uma nova data em que os segurados precisam fazer o procedimento de prova de vida presencialmente, ou seja, a partir do dia 1º de junho a prova de vida passará a ser exigida novamente. Caso o procedimento não seja feito no prazo determinado, o beneficio pode ser bloqueado.

Atenção

Aqueles que recebem o benefício do INSS devem ficar atentos, pois desde que a prova de vida foi suspensa, vários golpes foram efetuados diante da falta de informação. Então, caso receba uma ligação, SMS ou mensagem via WhatsApp para confirmar os seus dados na Previdência, saiba que se trata de um golpe.

Em nota, o INSS informou que não realiza nenhum tipo de exame de prova de vida através dos meios citados. Desta forma, os segurados devem estar sempre atentos.

Para mais informações, tire suas dúvidas através dos canais do INSS:

“Meu INSS” – aplicativo oficial do INSS;

Sites gov.br/meuinss e meu.inss.gov.br;

Central de atendimento telefônico 135;

SMS identificado como 280-41.

