INSS: Regras, prazos e novo calendário para prova de vida em 2021

A falta da prova de vida não impedirá que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pague o benefício aos aposentados e peronistas, até o momento. Isso porque as datas indicadas anteriormente para a revisão foram prorrogadas e um novo calendário foi divulgado, com início em maio com extensão até novembro deste ano.

O cronograma está divido de acordo com o mês que o segurado deveria ter feito o exame. O procedimento exige que o segurado compareça ao banco em que recebe o benefício e apresente um documento de identificação com foto. Algumas instituições possibilitam que o beneficiário faça biometria nos caixas e terminais de autoatendimento.

Biometria facial

A prova de vida digital é uma novidade que permite que o procedimento seja realizado pelo aplicativo MeuGov.br. O sistema dispõe de serviços em um único login. A plataforma pode ser baixada gratuitamente em celulares com sistema operacional Android ou iOS. O resultado da validação facial pode ser acessado pelo aplicativo Meu INSS.

Em primeira instancia o INSS ainda está notificando os segurados sobre a elegibilidade através do e-mail e SMS

Pessoas com dificuldade de locomoção

Para os casos em que o beneficiário tenha alguma dificuldade de locomoção, é permitido que a prova de vida seja feita cadastrando uma pessoa como sua procuradora. Basta enviar o requerimento no app do Meu INSS e cessar a opção “Agendamentos/Requerimentos”. Ao abrir a opção, deve-se clicar em “Novo Requerimento” e digitar no campo de pesquisa a palavra “procuração”. Por fim, envie os documentos solicitados.

Calendário da prova de vida do INSS 2021

Mês que deveria ter feito a prova de vida Nova data para fazer Março e abril de 2020 Maio de 2021 Maio e junho de 2020 Junho de 2021 Julho e agosto 2020 Julho de 2021 Setembro e outubro 2020 Agosto de 2021 Novembro e dezembro 2020 Setembro de 2021 Janeiro e fevereiro 2021 Outubro de 2021 Março e abril de 2021 Novembro de 2021

