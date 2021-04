INSS: Saiba quem tem direito na Reforma Previdenciária em 2021

A reforma da previdência alterou várias condições para aprovação e manutenção nos benefícios do INSS. Essas mudanças atingiram uma grande parte da população brasileira, como o grupo dos que estavam próximos de se aposentar.

Quais são os benefícios previdenciários do INSS?

Aqueles que contribuíram ao INSS têm direito aos benefícios previdenciários. No entanto, o beneficiário irá receber conforme a categoria que ele está enquadrado.

Veja a lista de aposentadorias do INSS:

Aposentadoria por idade rural;

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Aposentadoria especial por tempo de contribuição;

Aposentadoria por idade urbana;

Aposentadoria da pessoa com deficiência por idade;

Aposentadoria por invalidez;

Aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição;

Aposentadoria por tempo de contribuição do professor.

Vale lembrar, que cada benefício possui suas especificações e critérios para concessão.

Quem pode solicitar a aposentadoria após a Reforma da Previdência?

A reforma previdenciária não alterou a categoria de segurados. Dessa forma, aqueles que tinham direito ao benefício antes da reformulação permaneceram com a aprovação.

Neste sentido, as pessoas que já recebiam a aposentadoria terão o benefício ajustado, visto que será pago com um valor inferior e com um prazo de pagamento estendido.

Categorias de segurados do INSS

Para conseguir a aprovação em um dos benefícios é necessário pertencer ao grupo de segurados do INSS. Um segurado é aquele que exerce atividade remunerada, ou tenha outra fonte de renda e, que faça contribuições ao INSS. Confira:

Empregado;

Trabalhador Avulso;

Empregado doméstico;

Segurado Facultativo;

Segurado Obrigatório;

Segurado Especial;

Contribuinte individual.

Mesmo que a aposentadoria se manteve para os cidadãos que já tinham seu direito garantido, alguns aspectos foram modificados, segunda a reforma da previdência. Tais aspectos podem corresponder ao novo tempo de contribuição exigido para mulheres e os novos critérios para o benefício de seguridade social.

Por fim, é importante estar atento às mudanças trazidas pela reforma da previdência, visto que as condições anteriores foram poucas incorporadas no novo sistema.