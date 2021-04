Instagram apaga post de Icardi com Wanda Nara por alegação de ‘assédio ou bullying’; veja

Atualmente no Paris Saint-Germain, Mauro Icardi se envolveu em mais uma polêmica. Dessa vez, o argentino teve uma publicação apagada pelo Instagram por alegação de ‘assédio ou bullying’.

O jogador aproveitou a última quinta-feira (1) para desfrutar da companhia de Wanda Nara, sua esposa, e postou uma foto com ela e o cachorro. No entanto, na legenda da foto colocada no Instagram, o artilheiro escreveu ‘mi perro y mi perra’ (meu cachorro e minha cadela).

A reação de Wanda Nara foi comentar ‘que gracioso’ (que engraçado), de forma a levar a publicação de forma bem-humorada. No entanto, a rede social entendeu que o conteúdo postado era ofensivo e a removeu sob alegação de ‘bullying ou assédio’.

Veja abaixo a publicação:

Postagem de Icardi que foi removida pelo Instagram Divulgação

Mauro Icardi, depois de ter a publicação removida, postou a sanção do Instagram em seus stories com um emoji espantado e outro rindo, marcando Wanda Nara e se mostrando incréudulo pela remoção.

Em sua conta, perguntada se foi ela que havia denunciado a publicação, Wanda Nara explicou a brincadeira de Icardi aos seus seguidores: “hahaha nããão, ele escreve em espanhol e não se responsabiliza por traduções em outras línguas. Nunca para uma pessoa como Mauro cachorro/cadela seria um insulto porque ele ama muito os animais. Algumas pessoas são ridículas demais”, escreveu em espanhol.





Há duas temporadas vestindo a camisa do Paris Saint-Germain, Mauro Icardi já entrou em campo 53 vezes e marcou 27 gols. Em 2020-21 anotou sete tentos pelo clube do Parque dos Príncipes.