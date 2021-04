Instagram: como usar a função Remix e fazer dueto com o Reels?

O Remix é um recurso lançado recentemente pelo Instagram e permite que o usuário faça duetos no Reels. A nova ferramenta possibilita que os usuários gravem reações, imitem cenas, criem versões próprias para clássicos da plataforma, respondam seus amigos de forma inusitada, tudo isso com o video sendo exibido ao lado do original.

A ferramenta é uma maneira do Instagram de estimular a interação entre criadores de conteúdo, funcionando da mesma forma que os duetos do TikTok . A função já está disponível para dispositivos Android e iOS.

Como usar o Remix no Instagram Reels

Passo 1: Abra o aplicativo do Instagram e clique no ícone do Reels, na parte inferior da tela. Ao assistir um vídeo que você gostou, toque sobre o ícone de três pontos, também localizado no canto inferior da tela.

Kris Gaiato/Reprodução

Passo 2: Selecione a opção “Remixar esse vídeo do Reels” e feche o pop-up de apresentação do recurso.

Passo 3: Com isso, a câmera do seu celular será aberta para que você grave a cena ao lado do vídeo selecionado. Para iniciar a gravação, toque no ícone de câmera na parte inferior da tela.

Kris Gaiato/Reprodução

Passo 4: Aqui, vale lembrar que é possível gravar pequenos trechos até que o vídeo tenha a mesma duração do original. Durante o processo de criação, você pode utilizar os recursos de edição da plataforma, como figurinhas, marcadores e frases que ficarão sobre o clipe. O modo Remix também trouxe dois novos recursos de criação. Para acessá-los, clique sobre o ícone de ajustes, como mostra a imagem abaixo.

Kris Gaiato/Reprodução

Passo 5: A primeira novidade é a mixagem de áudio, que permite aumentar ou diminuir o volume dos dois vídeos de modo individual. Isso possibilita, inclusive, que o usuário reduza o som de um dos clipes ao máximo, deixando-o mudo.

Passo 6: Para usar a outra ferramenta de criação, nomeada “Voice-over”, retorne à tela de edições e clique sobre o microfone. Através deste modo, é possível gravar sua voz ou sons do ambiente no tempo em que se passa o vídeo em edição.

Kris Gaiato/Reprodução

Passo 7: Feito o dueto e realizadas todas as edições necessárias, selecione a opção “Compartilhar”. Digite algo na legenda e confirme a operação para publicar o seu Remix no Instagram.