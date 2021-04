Instagram Lite é lançado no Brasil; app ‘pesa’ apenas 2 MB

O Facebook lança nesta semana no Brasil o Instagram Lite, versão otimizada do aplicativo da rede social de fotos e vídeos. A nova edição precisa de apenas 2 MB de espaço livre para instalação e é voltada para celulares de entrada com redes mais lentas, como 2G e 3G.

O Instagram Lite conta com uma experiência similar ao aplicativo principal, incluindo opções de publicar arquivos no feed e nos stories. De acordo com os desenvolvedores, a equipe otimizou o app para tirar máximo proveito das funções que são processadas nos servidores do Facebook, o que permitiu reduzir consideravelmente o tamanho do aplicativo sem grandes perdas de funcionalidades.

Fonte: Facebook

No entanto, quem baixar a versão Lite do Instagram ficará sem algumas funções do aplicativo principal, pelo menos por um tempo. Atualmente, a edição otimizada não suporta transmissões ao vivo e o Instagram Shopping, por exemplo.

Na parte de criação de conteúdo, o Instagram Lite não conta com alguns filtros e ferramentas para a concepção dos stories. Além disso, é impossível criar Reels e conteúdos para o IGTV por meio da versão otimizada do aplicativo.

Fonte: Facebook

Durante a coletiva de lançamento do app, os responsáveis pelo Instagram Lite disseram que pretendem trazer mais funções para o aplicativo assim que possível. A criação de Reels, por exemplo, será adicionada no aplicativo nos próximos meses, de acordo com os desenvolvedores.

O Instagram Lite chega ao Brasil nesta quarta-feira (14) e poderá ser baixado no Android por meio da Play Store. A versão otimizada do aplicativo ainda não possui previsão de chegada na App Store.