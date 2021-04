Instagram: Nova função Remix libera gravação sobre outros Reels

Nesta quarta-feira, 31, o Instagram lançou a função Remix, que permite que o usuário faça uma nova gravação em cima de Reels existentes no aplicativo. A ferramenta já está sendo incluída nas plataformas e deve estar disponível para todos os usuários nos próximos dias.

Em algumas discussões nas redes sociais, usuários compararam a nova função do Instagram com as gravações de duetos feitos no TikTok.

Veja passo a passo de como usar o Remix:

Encontre o Reels desejado. Toque no menu de três pontinhos em um Reels e selecione “Remixar este Reels” A tela será dividida em um Reels original e um novo Reels, e é só começar a gravar em cima. A gravação ficará lado a lado com o Reels original. Depois de gravado, é possível editar e publicar o remix.

WhatsApp com nova opção de busca por figurinhas

O WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas, anunciou através de sua conta no Twitter nesta semana, que está desenvolvendo uma nova funcionalidade no aplicativo que deve buscar figurinhas.

No texto publicado, alguns exemplos relacionados a novidade foram dados. Utilizaram as seguintes frases como teste: “I ?? you” (eu te amo) e “I know” (eu sei). Estas foram colocadas na opção de busca, que logo deu sugestões relacionadas aos termos, ou seja, facilitando a conversação.

Além dessa possibilidade, o aplicativo terá a capacidade de entender emojis como parte da expressão digitada, algo que também deve facilitar a comunicação. No entanto, não foi esclarecido se haverá suporte para os usuários brasileiros e se a nova função irá permitir figurinhas não oficiais, ao menos no primeiro momento.

Novo recurso promete acelerar mensagens de voz

O WhatsApp pretende liberar uma nova função que deve acelerar os áudios enviados em primeira e em segunda mão, como no caso de áudios encaminhados. A opção ainda está sendo testada e, se for bem avaliada, os usuários que não gostam de ouvir longos áudios e com muitas pausas, poderão adiantar em 1,5x ou 2,0x de velocidade.

O aplicativo de mensagens instantâneas também disponibilizará um programa Web Beta para clientes beta de iOS e Android, de acordo com a WABetainfo.