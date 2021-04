Instituto ainda aguarda posicionamento da Economia

A realização das provas objetivas do concurso IBGE, que oferece mais de 200 mil vagas, foram suspensas no último dia 6 de abril (veja). A decisão, de acordo com o Instituto, foi tomada em decorrência do corte de 96% do orçamento destinado à realização do Censo 2021.

A equipe de jornalismo do Direção Concursos procurou o IBGE nesta quarta-feira (7/4) para obter maiores esclarecimentos sobre a suspensão e perspectivas para a realização do Censo ainda em 2021.

De acordo com o Instituto, ainda é esperado um posicionamento do Ministério da Economia para se tenha uma decisão sobre a retomada ou cancelamento das provas que estavam agendadas para os dias 18 e 25 de maio. Veja:

Concurso IBGE suspensão

“O IBGE aguarda um posicionamento do Ministério da Economia acerca do orçamento necessário à realização do Censo Demográfico. As provas, que seriam aplicadas em maio, seguindo protocolos rígidos de segurança contra a Covid-19, foram suspensas por conta disso”.

Em entrevista ao Jornal Nacional, os técnicos do IBGE afirmaram que acreditam em um novo remanejamento de recursos, já que o Orçamento da União ainda não foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.

“O IBGE vem trabalhando desde o ano passado no planejamento do censo. A nossa expectativa ainda é conseguir realizar, mas aguardamos a negociação entre e o Ministério da Economia e o governo para saber se isso será viável do ponto de vista orçamentário”, afirmou o coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheiros.

Além da contratação de 204 mil empregados temporários, o que pode garantir a renda de milhares de desempregados, a realização do Censo 2021 tem importância no processo de adoção de medidas para o futuro do país.

“A educação vai penar, a habitação, o saneamento, as condições de transporte, que são pesquisadas no censo, de locomoção da população. Em suma, as condições de vida de uma população em um nível mais detalhado, que é o município brasileiro, nós só temos no censo a cada 10 anos. Não podemos ficar sem censo, porque sem censo, um país não se conhece, e um governo não planeja o futuro”, explicou o Economista e ex-presidente do IBGE Eduardo Pereira Nunes, em entrevista ao Jornal Nacional.

Concurso IBGE: entenda o corte no orçamento

O orçamento para o Censo Demográfico, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi reduzido em 96%, de R$ 2 bilhões para apenas R$ 71,7 milhões.

O órgão trabalhava para dar início à coleta, que visitaria todos os cerca de 71 milhões de lares brasileiros, a partir de agosto deste ano.

O IBGE havia informado que iria solicitar “orientações ao Ministério da Economia sobre os procedimentos no tocante à operação censitária que, de acordo com a lei 8.184/1991, deve ser realizada a cada dez anos”.

A equipe de jornalismo do Direção Concursos também procurou o Ministério da Economia para obter esclarecimentos a respeito da possibilidade de suspensão do Censo 2021, no entanto, o órgão preferiu não se posicionar. Veja aqui!

Resumo concurso IBGE

Banca: Cebraspe

Cebraspe Vagas: 181.898 vagas para recenseador, 5.450 vagas de agente censitário municipal (ACM) e 16.959 vagas para agente censitário supervisor (ACS)

181.898 vagas para recenseador, 5.450 vagas de agente censitário municipal (ACM) e 16.959 vagas para agente censitário supervisor (ACS) Cargos: diversos

diversos Escolaridade: níveis fundamental e médio

níveis fundamental e médio Inscrições: 23/2 a 19/3 (recenseador) e 19/2 a 15/3 (agente censitário)

23/2 a 19/3 (recenseador) e 19/2 a 15/3 (agente censitário) Taxa de Inscrição: R$ 25,77 e R$ 39,49

R$ 25,77 e R$ 39,49 Data da prova objetiva: SUSPENSAS

SUSPENSAS Salários: de R$ 1.100,00 a R$ 2.100,00

de R$ 1.100,00 a R$ 2.100,00 Link do edital recenseador

Link do edital agente

