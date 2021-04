Instituto Federal – IFG anuncia novo Processo seletivo no campus de Formosa

Edital publicado. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) abriu novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 03 vagas para Professores Substitutos, para atuação no Campus Formosa.

As oportunidades são para as áreas de Língua Portuguesa/Língua Inglesa (1 vaga); Biologia Geral / Genética e Biologia Molecular (1 vaga); e Língua Portuguesa (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 3.130,85 a R$ 6.289,21, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 21 de abril de 2023, no endereço eletrônico oficial do IFG. O valor da inscrição está fixado em R$ 40,00.

PROVAS

O processo seletivo contará contará com apenas análise de títulos e prova de desempenho didático com arguição (caráter classificatório e eliminatório). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 30 de abril de 2021.