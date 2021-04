Intel promete o lançamento de um aplicativo para censurar palavrões e racismo nos games

Para 2021, a Intel promete um novo método de evitar a violência em ambientes digitais: um aplicativo que censure palavrões e ofensas racistas nas transmissões ao vivo de games pela internet. A ideia é que as expressões sejam coibidas em tempo real, e o aplicativo deve ser batizado de Bleep.









O programa está sendo desenvolvido há dois anos, em parceria com a empresa Spirit IA, e já está na fase beta dos testes. O Bleep tem como objetivo diminuir a toxicidade no ambiente dos games na internet. É normal ver palavrões, xingamentos e ofensas racistas e misóginas nas transmissões ao vivo.

Em entrevista ao portal UOL, a gamer Vicker SM explicou como o Bleep pode ser benéfico: “Esse recurso pode ajudar muitos streamers, visto que as transmissões são um trabalho sério e esses incidentes tiram totalmente o foco, fazendo com que muitos fechem as lives ou se sintam vulneráveis com os incidentes”.

Ela ainda relata que situações como estas são comuns nas lives feitas pelo Wakanda Streamers, grupo do qual faz parte: “Eu já passei por situações como essa sendo uma mulher preta, sei como machuca e desmotiva o trabalho. Bleep pode ser uma grande opção para nós”.

Outro membro do Wakanda Streamers, “TalixXGamer” também concorda com a iniciativa da Intel: “O impulsionamento da Bleep é essencial para higienizar o convívio virtual, dando à própria pessoa a escolha e controle sobre o filtro. Acredito ser um caminho que nos levará a ambientes mais saudáveis”.