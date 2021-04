Inter busca Jordy Alcívar a pedido de Ramírez, mas LDU recusa primeira investida; veja detalhes da negociação

O Internacional segue em busca de reforços e tenta qualificar ainda mais o elenco vice-campeão brasileiro de 2020.

O ESPN.com.br apurou nesta quinta-feira que, a pedido do técnico Miguel Angel Ramírez, o Colorado foi atrás de Jordy Alcívar, da LDU, mas não obteve sucesso na primeira tentativa.

