Inter conhece grupo na Libertadores; Olímpia-PAR e time da Bolívia com mais de 4 mil metros de altitude são destaques

O Internacional conheceu nessa sexta-feira (09) os adversários da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2021. As primeiras análises dão conta de que o Colorado teve sorte, pois não enfrentou outras equipes mais fortes e de maior tradição no continente, como Boca Juniors e River Plate, por exemplo.

O Colorado, que vinha no pote 2 do sorteio, caiu no grupo B, ao lado do Olimpia, do Paraguai, do Deportivo Táchira, da Venezuela, e do Always Ready, da Bolívia. O último time inclusive traz consigo uma curiosidade, já que tem uma das maiores altitudes do torneio, o que fará com que a estreia do Inter seja dificultada.

Grupo B

Olimpia-PAR

Internacional

Deportivo Táchira-VEN

Always Ready-BOL

Nathalia Aguilar – Pool/Getty Images



Confira a tabela completa dos jogos do Inter na primeira fase:

Primeira rodada – Always Ready-BOL x Inter

Segunda rodada – Inter x Deportivo Táchira-VEN

Terceira rodada – Inter x Olimpia-PAR

Quarta rodada – Deportivo Táchira-VEN x Inter

Quinta rodada – Olimpia-PAR x Inter

Sexta rodada – Inter x Always Ready-BOL



O Always Ready joga no Estádio Municipal de El Alto, nos arredores de La Paz, a cerca de 4.090 metros de altitude. Outros times como LDU, The Strongest, Bolívar e Independiente del Valle, que também disputam essa edição, jogam em locais com níveis menores de altitude.