Inter consegue liberação do Shakhtar Donetsk e agora corre para inscrever Taison na Libertadores

O Internacional terá um importante reforço para a disputa da Conmebol Libertadores 2021. Trata-se do atacante Taison.

Com 33 anos, o atleta conseguiu um acordo para rescindir com o Shakhtar Donetsk e está acertado com o Internacional. A confirmação oficial deve acontecer ainda nesta quinta-feira. A informação foi confirmada pela reportagem dos canais ESPN e do ESPN.com.br com fontes ligadas à negociação.

O Internacional tem até esta sexta-feira (16) para inscrever o atleta na fase de grupos da Libertadores. Muito por conta da urgência da data, o clube gaúcho forçou a situação e conseguiu a liberação frente ao time europeu. Taison deve chegar na semana que vem a Porto Alegre.

Taison foi revelado pelo Internacional em meados de 2008 e estourou com a camisa do Colorado. O atacante fez parte do elenco campeão da Libertadores de 2010 e logo em seguida foi negociado com o Metalist, da Ucrânia. Há mais de dez anos na Europa, o atacante flertou com o Colorado por anos, mas nunca conseguia um acordo para retornar.