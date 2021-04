Inter corre risco de perder Patrick de graça em breve e vê Palmeiras oferecer Felipe Melo em troca; diretoria ‘bate o pé’

O meio-campista Patrick ainda não conseguiu apresentar sob o comando do técnico Miguel Ángel Ramírez o mesmo nível de atuações das últimas temporadas no Internacional. Diante do momento abaixo do esperado e da dificuldade para se adaptar ao novo esquema tático, ele acabou indo para o banco de reservas na partida diante do Always Ready, na estreia na Copa Libertadores da América.









Apesar da fase complicada, o jogador, de 28 anos, segue valorizado e sendo alvo de sondagens e especulações nos bastidores. Nos próximos dias e semanas, inclusive, é provável que o mercado se movimente cada vez mais em relação a situação de Patrick. As informações são do jornalista Lucas Collar.

Contratado em dezembro de 2017 após se destacar no Sport, o meio-campista entra em reta final de vínculo no Colorado. Ligado ao clube somente até o final deste ano de 2021, Patrick poderá, dentro de dois meses, assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e, desta forma, deixar o Beira-Rio sem custos no encerramento da temporada.

Patrick: luta para retomar a boa fase no Colorado (Foto: Fernando Alves/AGIF)



A possibilidade de fechar de graça com um dos principais destaques do time gaúcho nos últimos anos, aumenta o número de procuras no mercado. Além disso, faz com que o Inter perca poder de barganha nas possíveis negociações. Atualmente, o principal interessado em contratar o jogador é o Palmeiras.

Um equipe para ser competitiva precisa ter bons titulares e reposições a altura, ter jogadores que “briguem” pela mesma posição é o ideal. — Robson Thomas (@rrobsonthomas_)

April 14, 2021





Ainda conforme Collar, o time paulista tem o desejo de firmar uma troca de jogadores com o Inter. A direção do Verdão, inclusive, teria oferecido o experiente Felipe Melo em meio às conversas. No entanto, o Colorado ‘bate o pé’ e exige a multa rescisória, ou algum bom valor em dinheiro, para topar vender Patrick. Isto não significa que o meia esteja fora dos planos em Porto Alegre, mas o Inter analisa as movimentações do mercado para negociar jogadores.