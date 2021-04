Inter de Limeira bate a Ponte Preta e assume a vice-liderança do Grupo A do Paulistão

Nesta segunda-feira, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, a Inter de Limeira derrotou a Ponte Preta por 1 a 0, fora de casa, e entrou na zona de classificação à próxima fase do torneio.

Os anfitriões até começaram a primeira etapa melhores, criando chances no ataque, mas quem acabou abrindo o placar foram os visitantes. Com o relógio marcando apenas dez minutos, Matheus Alexandre tabelou com Saraiva e cruzou na medida para Roger bater de primeira e abrir o placar.

No segundo tempo, o Leão quase ampliou. Aos 12, Lucas Batatinha subiu mais que a marcação após cruzamento de Wellinton e tirou tinta da trave de Ygor Vinhas. A partir de então, a Macaca pressionou emm busca do empate. A melhora chance saiu aos 41, quando Bruno Michel fez linda jogada individual e deixou Apodi na cara do gol, mas o lateral bateu para fora.

Com o resultado, a Inter de Limeira assumiu a segunda colocação do Grupo A, com nove pontos, dois a mais que o Botafogo-SP, terceiro colocado, e 12 a menos que o Corinthians, líder da chave. Já a Ponte está na terceira colocação do Grupo B, com dez, um atrás da Ferroviária, vice-líder.