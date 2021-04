Inter de Limeira marca no fim e complica o Palmeiras no Paulistão

Em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista 2021, A Inter de Limeira superou o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, com gol aos 48 da etapa final com Pedro do Rio. No domingo (2), o Verdão vai ao Canindé enfrentar o Santo André. No dia seguinte, o Leão recebe o São Caetano no Estádio Major José Levy Sobrinho.

Com esse resultado, os comandados de Abel Ferreira seguem com 12 pontos no estadual, seis pontos atrás do Novorizontino, segundo colocado do Grupo C, mas ficam em situação muito complicada para conseguir a vaga no mata-mata. Dos nove pontos que ainda há em disputa, o time precisa descontar seis em relação ao Novorizontino. A equipe de Thiago Carpini soma 12 pontos e abre cinco de vantagem para o Botafogo SA, terceiro colocado do Grupo A.

COMEÇO QUENTE



A equipe da casa teve ótima chance de abrir o placar nos minutos iniciais. Aos 3 minutos, Gustavo Scarpa bateu falta na área. Após desvio, Jefferson Paulino espalmou, e Felipe Melo, perto do gol, tocou fraco na bola, que raspou a trave.

A Inter de Limeira apostava em saídas rápidas e lançamentos para o atacante Roger. O veterano centroavante teve uma chance de fora da área, porém impedido. Na segunda, pela direita, ele chutou forte, mas em cima de Weverton.

A tática da equipe visitante vinha dando certo e o Leão chegou perto de abrir o placar. Após lançamento do zagueiro Renan Fonseca, Rafael Santos recebeu na área e chutou cruzado, obrigando Weverton e mandar para escanteio.

PROMESSA DO VERDÃO DEIXA O GRAMADO LESIONADO



No decorrer da primeira etapa, a Inter de Limeira nivelou a partida e passou a incomodar a equipe da casa, que sofreu uma perda importante. Aos 29, Wesley entrou em uma disputa de bola e torceu o tornozelo. Com muitas dores, ele foi substituído por Giovani.

Apesar da saída do jovem, o Verdão voltou a chegar com perigo no ataque com Scarpa. De fora da área, o meia ajeitou para a perna esquerda e mandou um lindo chute com efeito, forçando Jefferson a realizar ótima defesa.

A equipe da casa ainda teve outra boa oportunidade de gol. Esteves cruzou rasteiro, Zé Rafael fez o corta-luz e Giovani chega batendo, mas errou o chute.



ROGER PARA NO POSTE



Na volta do intervalo, a Inter de Limeira voltou ligada e teve excelente chance de inaugurar o marcador. Roger recebeu ótimo cruzamento. Livre, ele cabeceou e a bola foi com tudo na trave.

O Palmeiras na segunda etapa caiu de rendimento e não conseguia impor pressão nos visitantes. A primeira chance alviverde no segundo tempo veio com Esteves. O garoto acertou bonito chute de primeira, mas a bola saiu por cima do gol

VERDÃO CRESCE COM MUDANÇAS, MAS NÃO MARCA



Perto da metade da etapa final, Abel Ferreira colocou Raphael Veiga, Patrick de Paula, Rony e Luiz Adriano. Com as mexidas, o Verdão cresceu no meio-campo e voltou a flertar com a vitória. Gabriel Menino recebeu pela direita e soltou uma bomba, mas a bola foi na rede pelo lado de fora.

Luiz Adriano e Viña tiveram boas chances em cruzamentos, mas o Verdão não conseguia o gol.

GOL MILAGROSO NO FIM DÁ A ALEGRIA AOS VISITANTES



O Verdão deixava espaços e a Inter de Limeira foi letal nos acréscimos. Após lançamento, Pedro do Rio aproveitou vacilo defensivo do Verdão, avançou e chutou rasteiro, dando a vitória ao Leão.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 0 x 1 Inter de Limeira – Campeonato Paulista

Data: 29 de Abril de 2021

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo.

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Evandro de Melo Lima

VAR: Marcio Henrique de Gois, Pericles Bassols Pegado Cortez e Marcelo Rogério

GOLS: – Pedro do Rio (47/2ºT) (0-1)

Cartões amarelos: Zé Rafael, Giovani (PAL); Deivid, Roger (IDL)

Cartão vermelho: –

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Vinícius Silvestre; Mayke, Danilo Barbosa e Matías Viña; Gabriel Menino (Luiz Adriano, 27/2ºT), Felipe Melo, Zé Rafael (Raphael Veiga, 16/2ºT), Gustavo Scarpa (Patrick de Paula, 16/2ºT) e Esteves; Wesley (Giovani, 30/1ºT) e Willian (Rony, 27/2ºT)

INTER DE LIMEIRA (Técnico: Thiago Carpini)

Jefferson; Matheus Alexandre, Renan Fonseca, Thalisson e Rafael Santos; Deivid, Igor (Thiaguinho, 16/2ºT) e Rondinelly (Pedro do Rio, 32/2ºT); Lucas Batatinha (Bruno Xavier, 1/2ºT), Felipe Saraiva (Welinton, 20/2ºT) e Roger