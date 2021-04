Inter de Milão busca concorrente para Eriksen e sinaliza interesse em meio-campista do Flamengo

O Flamengo é um dos clubes mais poderosos do futebol sul-americano. Mesmo na pandemia, o clube conseguiu manter as contas em dia, não atrasou os vencimentos salariais dos jogadores e manteve o elenco super competitivo. Não é à toa que o Mengão conseguiu ser bicampeão brasileiro e é o grande favorito para mais títulos nessa temporada.









A diretoria também segurou os principais atletas, mesmo com propostas chegando à mesa do clube. Dessa vez, o repórter Gustavo Henrique informou que a Inter de Milão manifestou interesse no meia-atacante Arrascaeta, xodó da torcida flamenguista desde 2019.

O Torino também está monitorando o uruguaio, mas sabe que será muito difícil tirá-lo do Flamengo se o investimento não for grande. O Rubro-Negro não tem interesse em vendê-lo e só aceita ouvir proposta a partir de 20 milhões de euros (R$ 131 milhões na cotação atual). O jogador também já manifestou o interesse em permanecer no Mengo.

A Internazionale deseja ter um meia-atacante que seja reserva e até ‘brigue’ por posição com Christian Eriksen. O clube italiano deve voltar a ser campeão nacional depois de muito tempo e pretende formar um elenco melhor visando a participação da Champions League na próxima temporada.

Arrasca vem jogando em alto nível desde a época do Cruzeiro, é convocado recentemente com a seleção do Uruguai. No Mengão, ele conquistou os principais títulos e, por isso, seu empresário deseja uma valorização salarial. As conversas entre as partes estão em andamento.