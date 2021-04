Inter de Milão sofre, mas vence o Cagliari em casa e fica mais perto do título da Série A

Está cada vez mais difícil tirar o título do Campeonato Italiano da Inter de Milão. Neste domingo (11), o time de Antonio Conte entrou em campo para enfrentar o Cagliari e venceu por 1 a 0, dentro do Estádio Giuseppe Meazza.

Com o resultado, a Internazionale chegou aos 74 pontos, 11 a mais que o arquirrival Milan, segundo colocado.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!