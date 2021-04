Inter divulga uniforme exótico misturando formas de todas as camisas do clube nos anos 90; confira

A Inter de Milão segue no processo de inovação. Após as transformações no escudo, agora minimalista e para atrair as novas gerações, o clube agora lançou uma nova camisa que causou muita polêmica nas redes sociais por conta do gosto duvidoso.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Recheada de formatos diferentes em uma mesma camisa, o quarto uniforme da Inter é uma espécie de junção das camisas da equipe ao longo dos anos 90 e com as cores azul, branca, amarela e preta misturadas. O patrocínio da Pirelli também aparece de forma diferente e na vertical do lado direito da camisa.

“A coleção representa os valores de inclusão e fraternidade do clube. Com seu entrelaçamento de formas geométricas e uma paleta de cores que inclui amarelo, branco, preto e azul, a estética da nova coleção é inspirada na atitude visionária de um dos fundadores do clube, o futurista Giorgio Muggiani”, dizia o comunicado no site oficial da Inter.