Inter encerra preparação para o clássico contra o Grêmio pelo Gauchão

O Internacional finalizou nesta sexta-feira a sua preparação para o clássico contra o Grêmio, pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. A partida ocorre neste sábado, às 22h15 (de Brasília), na Arena Tricolor.

Nas atividades desta tarde, o treinador Miguel Ángel Ramírez comandou um trabalho tático com o provável time que entrará em campo.

A tendência é que os 11 iniciais sejam: Marcelo Lomba (Daniel); Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Léo Borges; Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes; Caio Vidal, Yuri Alberto (Guerrero ou Thiago Galhardo) e Patrick.

O Gre-Nal 430 será o primeiro clássico do comandante espanhol, mas o segundo deste ano. No último, disputado no Beira-Rio, o Inter venceu por 2 a 1, com gols de Abel Hernández e Edenilson, pelo Campeonato Brasileiro de 2020.

No momento, o Colorado lidera o Gauchão, com 17 pontos. Já o Grêmio está na vice-liderança, com 14.