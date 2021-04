Inter Miami (EUA) seduz Lucas Lima, faz oferta ao jogador e Palmeiras define valor para liberar o meio-campista

Foi sofrido, mas com um gol de Renan aos 50 minutos do segundo tempo, o Palmeiras venceu o Universitário, do Peru, por 3 a 2, em Lima e começou a luta em busca do tricampeonato com o pé direito. Para ajudar, o Alviverde foi beneficiado com o empate dos outros dois postulantes do grupo A, Defensa Y Justicia, da Argentina e Independiente Del Valle, do Equador, que apenas ficaram no 1 a 1.









Depois de quebrar o jejum de quatro jogos sem vencer, o Palmeiras irá treinar na manhã desta quinta-feira (22), na Academia de Futebol, para se preparar para os duelos contra o Guarani e Mirassol, que irão acontecer na próxima sexta-feira e no próximo domingo. Enquanto Abel Ferreira quebrará a cabeça para voltar a vencer no Campeonato Estadual, Maurício Galiotte e Anderson Barros terão que tomar uma decisão importante nos próximos dias: vender ou não Lucas Lima.

Isso porque o meio-campista recebeu uma proposta oficial do Miami Inter, dos Estados Unidos. De acordo com a equipe de reportagem do Esportes New Mundo, Lucas Lima está disposto a aceitar a proposta. No contrato, o time dos Estados Unidos oferece um salário anual de 1,5 milhão de dólares (R$ 8,2 milhões) por ano, com uma duração de 3 anos ao todo. Além disso, o Inter Miami se responsabilizou por providenciar casa e carro para o meia.

Embora o Palmeiras tenha interesse em fazer o negócio, dois motivos fazem com que o Maurício Galiotte e Anderson Barros pensem e repensem antes de dar o aval. O primeiro fator é que o Palestra espera 3 milhões de dólares pelo passe do atleta, o que é por volta de 17 milhões de reais. Lucas Lima, por sua vez, tenta uma liberação para sair de graça do Palmeiras. O 2 motivo é que Abel Ferreira está com um elenco curto para uma temporada que será longa. A definição deve sair nos próximos dias.

A dupla de cartolas do Palmeiras também corre contra o tempo para fechar com os atacantes pedidos pelo técnico Abel Ferreira. Taty Castellanos deve ser anunciado até o início da outra semana; já quanto a, Ademir as negociações podem ser retomadas em breve.