Inter supera Flamengo e encaminha contratação do atacante Juan Manuel Cuesta; jovem é joia do futebol colombiano

O elenco do Internacional para 2021 vai tomando forma. O meia-atacante Carlos Palacios é o único reforço anunciado até o momento, mas o Colorado também observa atletas para o sistema defensivo. Em contrapartida, ainda há alguns nomes que devem deixar o Beira-Rio durante a janela de transferências, principalmente por conta do aspecto financeiro.

Após jogadores como Matheus Jussa, Zeca, Uendel e Leandro Fernández deixarem o clube, o próximo da fila poderá ser o meia Martin Sarrafiore, que já negociou empréstimos ao CRB e para a Ponte Preta, mas ambas as negociações não andaram e o atleta continua “encostado” no CT Parque Gigante.

Ainda em busca de contratações de baixo custo para o elenco, o Colorado está negociando com o Independiente Medellín a contratação do atacante Juan Manuel Cuesta, de apenas 19 anos. Segundo a informação do site UOL Esporte, o Inter superou o Flamengo para encaminhar a chegada do colombiano.

Foto: Divulgação/Comunicação do Independiente Medellín



Jogando pelo lado esquerdo de campo, Juan Cuesta a princípio chega para as categorias de base do Celeiro de Ases, mas podendo logo ser aproveitado pelo técnico Miguel Ángel Ramírez a depender do seu rendimento dentro de campo e da evolução técnica. O Inter pretende contratar o atleta por empréstimo até o fim de 2021 com opção de compra.

Juan Cuesta tem 41 jogos disputados em três temporadas pelo Independiente Medellín e quatro gols marcados.