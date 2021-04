Inter vence mais uma e segue firme na liderança do Italiano

Está cada vez mais difícil tirar o título da Inter de Milão. Neste domingo, o time entrou em campo para enfrentar o Cagliari e venceu por 1 a 0.

Com o resultado, a Internazionale chega a 74 pontos, 11 a mais que o arquirrival Milan, segundo colocado. A última vez que a equipe conquistou a Serie A foi na temporada 2009/2010. Do outro lado, o Cagliari segue na zona de rebaixamento com apenas 22 pontos.

Alberto Pizzoli / AFP

O único gol da partida foi marcado aos 32 minutos do segundo tempo. Hakimi tabelou com Lukaku, invadiu a área e fez o passe rasteiro na medida certa para Darmian marcar sem dificuldades e dar a vitória aos donos da casa. A Inter volta a campo no próximo domingo contra o Napoli.

Também nesse sábado de Campeonato Italiano, a Atalanta bateu a Fiorentina por 3 a 2, fora de casa.