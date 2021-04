Internacional: Após passar por cirurgia na região lombar, Danilo Fernandes volta a correr no gramado

Goleiro reserva do Internacional, Danilo Fernandes passou por uma cirurgia na região lombar no dia 6 de abril, e sua ausência está prevista até o dia 6 do próximo mês. Na tarde deste sábado (17), porém, um alento para os colorados: Danilo começou a correr no gramado e está se recuperando bem na contusão.









O problema na região lombar é decorrente de uma hérnia de disco, região sensível para os jogadores de futebol, especialmente para os goleiros, que têm muitas “quedas” ao longo de uma partida. Depois de ser titular na vitória sobre o Novo Hamburgo, em 21 de março, Danilo procurou um especialista para tratar a lesão.

Titular na campanha do rebaixamento, em 2016, e do vice-campeonato da Série B, em 2017, Danilo Fernandes acabaria perdendo a posição para Marcelo Lomba em 2018. Ao todo, o goleiro revelado pelo Corinthians disputou 117 partidas com a camisa do Internacional.

O restante do elenco colorado se reapresenta ao Beira-Rio neste domingo (18), às 10h (horário de Brasília). A equipe vem de uma sonora goleada aplicada diante do Aimoré, fora de casa, por 6 a 1. O principal destaque da partida foi o meia-atacante Thiago Galhardo, que balançou as redes três vezes.

A estreia na Libertadores acontece na próxima terça-feira (20). O Internacional vai à Bolívia enfrentar o Always Ready, atual campeão do país, em uma altitude de 4.000 m. Também estão no grupo Deportivo Táchira e Olimpia.