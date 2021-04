Internacional atropela Esportivo na última rodada do Gauchão

Neste sábado, o Internacional recebeu o Esportivo pela última rodada do Campeonato Gaúcho. Com chances de assumir a liderança, o Colorado atropelou o lanterna e venceu por 5 a 0 jogando no Beira-Rio.

O Inter precisou de quatro minutos apenas para abrir o marcador em Porto Alegre – Zé Gabriel aproveitou falta de Rodinei e testou para o fundo da rede. Aos 32 minutos, Nonato fez o segundo gol e, aos 40, Yuri Alberto fechou o primeiro tempo.

Na etapa final, o time de Miguel Ángel Ramírez não tirou o pé e manteve a postura ofensiva. Aos 15 minutos, foi a vez de Rodrigo Dourado balançar a rede e anotar o quarto gol colorado.

Rodinei fechou a conta com o quinto tento da equipe, aos 21 minutos. Os três pontos cravam o Inter na segunda posição do estadual. O colorado agora avança para a próxima fase enquanto o Esportivo sofre o descenso.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 5 X 0 ESPORTIVO

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 24 de abril de 2021, sábado

Horário: 21h (Brasília)

Árbitro: Jonathan Benkenstein

Assistentes: Artur Avelino e Fabulo Oliveira

Cartões amarelos: Júnior Alves e Samuel (ESP)

GOLS:

INTERNACIONAL: Zé Gabriel (04’1T) Nonato (32’1T) Yuri Alberto (40’1T) Rodrigo Dourado (15’2T) Rodinei (21’2T)

INTERNACIONAL: Daniel; Rodinei, Zé Gabriel (Rodrigo Dourado), Pedro Henrique e Léo Borges; Rodrigo Lindoso, Nonato (Johnny), Praxedes (Lucas Ramos) e Patrick; Yuri Alberto (Thiago Galhardo) e Carlos Palacios (Marcos Guilherme)

Técnico: Miguél Ángel Ramírez

ESPORTIVO: Anderson Paulo; Itaqui, Júnior Alves, Rafael Dumas, Michael (Daniel Cruz); Lucas Hulk, Mateus de Santana (Lucas Serafini), Juninho Tardelli e Vini Martins (Emerson); Warlei Antônio e William Amorim (Samuel).

Técnico: Luís Carlos Winck