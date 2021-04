Internacional atropela o Esportivo, mas termina primeira fase na vice-liderança do Gauchão

Entrando em campo com sua vaga para a fase final do Campeonato Gaúcho garantida, o Internacional não tomou conhecimento do Esportivo aplicando uma goleada de 5 a 0, na noite deste sábado, pela 11ª rodada, no estádio Beira-Rio.

Com o resultado, o time de Miguel Ángel chegou aos 23 pontos, um a menos que o Grêmio, com 24, ficando na vice-liderança geral, porém já mirando o Juventude, seu adversário em uma das semifinais. Já a equipe de Gustavo Papa, por conta da derrota sofrida, encerrou sua campanha ficando na penúltima colocação com 9 pontos, não conseguindo livrar-se do rebaixamento.

Esportivo encontrou muitas dificuldades em parar o forte ataque do Colorado (Foto: Elton Silveira/W9 Press/LancePress!)

INTERNACIONAL ABRE O PLACAR LOGO NO INÍCIO

Mesmo com sua vaga garantida, o Inter não quis saber de acomodar-se em campo e partiu pra cima do Esportivo. Sendo assim, logo aos 4 minutos, em uma cobrança de falta de Rodinei pela esquerda, a bola chegou na cabeça do zagueiro Zé Gabriel que, por sua vez, fazia a estreia da dupla de zaga com Pedro Henrique, já que Cuesta acabou sendo expulso no duelo contra o Aimoré, além de Lucas Ribeiro que se recupera de um edema no joelho, tratando de marcar. 1 a 0.

COLORADO AMPLIA A VANTAGEM



Precisando recuperar-se no jogo para sonhar em manter-se na elite, a equipe do Esportivo parecia não ter forças para dar trabalho ao goleiro Daniel. Com isso, o time de Miguel Ángel Ramírez continuava a ditar o ritmo em campo, conseguindo aparecer com frequência em seu campo de ataque, criando boas chances como as de Patrick e Pedro Henrique, assustando a defesa adversária.

Até que aos 32 minutos, finalmente os donos da casa encontraram mais um tento, após Yuri Alberto fez um cruzamento na medida para Nonato chegar batendo forte estufando as redes, ampliando para 2 a 0. Na sequência, a equipe local não quis saber de tirar o pé do acelerado e, aos 40, depois de pênalti marcado sobre Rodinei, Yuri Alberto, que havia dado uma assistência no lance anterior, deixou o dele fechando a etapa inicial em 3 a 0.

INÍCIO DE SEGUNDO TEMPO COM MUDANÇAS



Precisando reverter a situação, o Esportivo ainda mantinha suas esperanças. Com isso, o técnico Gustavo Papa promoveu sua primeira troca no intervalo colocando o atacante Emerson no lugar de Vini Martins.

Entretanto, o Internacional não ficou para trás e também realizou algumas substituições após o reinício. Em duas mexidas, Miguel optou por tirar Zé Gabriel e Praxedes para colocar Rodrigo Dourado e Lucas Ramos, respectivamente.

ESTRELA DE MIGUEL BRILHA E VIRA GOLEADA

Depois de alguns minutos em campo, o meia Rodrigo Dourado já apareceu na área para também deixar o dele. Em nova cobrança de Rodinei, o lateral jogou a bola na área mandando na cabeça do camisa 13 para marcar mais um. 4 a 0.

Praticamente tranquilo em campo, sem o rival oferecer algum tipo de resistência, o Inter seguia querendo marcar gols. E conseguiu. Em uma nova descida ao seu campo de ataque, após bonito passe de Rodrigo Lindoso, o lateral Rodinei, que até então havia dado apenas assistências no duelo, finalmente garantiu o dele aparecendo no meio da defesa do Tivo chutando forte para não dar chance de defesa por parte de Anderson. 5 a 0.

DONOS DA CASA ADMINISTRAM TEMPO NA RETA FINAL DE PARTIDA



Com mais algumas substituições por parte do Alviazul, a equipe mandante, finalmente, diminuiu o ritmo. Até os acréscimos dados pelo árbitro, os jogadores do Colorado então optaram por administrar a posse de bola até o apito final.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL x ESPORTIVO – 11ª RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 24 de abril de 2021, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Assistentes: Artur Avelino Birk Preissler e Fábulo Oliveira Diniz

Cartões amarelos: Júnior Alves e Samuel (ESP)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Zé Gabriel, 4’/1ºT; Nonato, 32’/1ºT; Yuri Alberto, 40’/1ºT; Rodrigo Dourado, 15’/2ºT; Rodinei, 21’/2ºT

INTERNACIONAL (Técnico: Miguel Ángel Ramírez)

Daniel; Rodinei, Pedro Henrique, Zé Gabriel (Rodrigo Dourado, aos 5’/2ºT) e Léo Borges; Rodrigo Lindoso, Nonato (Johnny, aos 18’/2ºT) e Praxedes (Lucas Ramos, aos 5’/2ºT); Patrick, Palacios (Marcos Guilherme, aos 18’/2ºT) e Yuri Alberto (Thiago Galhardo, aos 30’/2ºT).

ESPORTIVO (Técnico: Gustavo Papa)

Anderson; Itaqui, Júnior Alves, Dumas e Michael (Daniel Cruz, aos 43’/2ºT); Lucas Hulk, Vini Martins (Emerson, no intervalo) e Mateus Santana (Lucas Serafini, aos 41’/2ºT); Warlei, Tardelli e William (Samuel, aos 44’/2ºT).