Internacional divulga inscritos para a Libertadores com Taison em lista ‘provisória’

O Internacional divulgou neste sábado sua lista de inscritos para a Conmebol Libertadores. Grande reforço para a temporada, Taison está presente e usará o número 10 em sua camisa na competição continental.

Apesar de ter colocado o jogador que chegou do Shakhtar Donetsk entre os inscritos, ele ainda não pode estrear. Taison foi colocado numa lista ‘provisória’, a qual pode ser atualizada até a terceira rodada da fase de grupos.

O clube ainda finaliza os procedimentos de regularização da transferência internacional junto à CBF e, por isso, não pode inscrevê-lo definitivamente.

O Internacional está no grupo B da Libertadores, junto com Olímpia-PAR, Deportivo Táchira-VEN e Always Ready-BOL.

A estreia do time colorado é já nesta terça-feira, diante do Always Ready, na altitude boliviana.