Internacional perde para o Always Ready na estreia na Libertadores

Pela rodada de abertura do Grupo B da Copa Libertadores, Always Ready e Internacional se enfrentaram nesta terça-feira (20), no Hernando Siles, às 19h15 (horário de Brasília). Você acompanhou o minuto a minuto da estreia colorada aqui, no Bolavip Brasil.

Internacional em campo pela Libertadores (Foto: Getty Images)



O Colorado sentiu os efeitos da altitude e foi bombardeado na primeira etapa, especialmente nos chutes de fora da área. Marcelo Lomba fez grandes defesas, impedindo a abertura do placar.

No segundo tempo, Saucedo acertou um lindo chute de fora da área e abriu o placar. O Colorado foi obrigado a pressionar, mas pouco ameaçou a meta de Lampe, que quase não trabalhou na partida.

Miguel Ángel Ramírez é o técnico do Colorado (Foto: Fernando Alves/AGIF)



O segundo gol viria nos acréscimos. Em contra-ataque do Always Ready, Algarañaz recebeu dentro da área e finalizou para finalizar a partida na Bolívia.

Always Ready x Internacional: veja como foi o tempo real da partida da Libertadores

