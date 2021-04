Internacional recebe proposta de R$ 50 milhões por Praxedes

Com o Gre-Nal batendo na porta, o Internacional teve uma notícia de última hora que pode mudar o panorama do elenco para a temporada: o meia Praxedes, de 19 anos, recebeu uma proposta alta e pode ser negociado pelo clube. A origem é mantida em sigilo e o valor é de R$ 50 milhões, segundo a Rádio Bandeirantes.









No momento, a direção avalia a oferta, que chegou há alguns dias na mesa dos dirigentes colorados. As conversas a respeito do assunto estão paralisadas no momento, já que todas as atenções estão voltadas para o clássico. Porém, é possível que volte a se falar a respeito ao longo da próxima semana.

Contratado junto ao Fluminense em 2019, Praxedes foi um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020, na qual o Internacional sagrou-se pentacampeão. Depois do título, ele foi integrado ao elenco profissional pelo então técnico Eduardo Coudet, e disputou o Gauchão e as fases preliminares da Libertadores.

O meia só teria mais chances sob o comando de Abel Braga. Desde a partida diante do Boca Juniors, em La Bombonera, Praxedes fez uma longa sequência como titular com o treinador. No final do Brasileirão, o Inter seria vice-campeão, perdendo a liderança para o Flamengo na penúltima rodada.

Apesar de toda a expectativa em cima de seu futebol, os números de Praxedes até o momento na carreira são ruins. Em 41 partidas com a camisa colorada, ele marcou apenas um gol e deu sete assistências.