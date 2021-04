[INTERNACIONAL]: Taison, que pode reestrear pelo Internacional contra o Deportivo Táchira, terá conversa sobre função em campo com Ramírez

Depois de perder para o Always Ready por 2 a 0 pela estreia na Copa Libertadores, o Internacional enfrenta o Deportivo Táchira nesta terça-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília). A equipe chega pressionada pela vitória, uma vez que o time venezuelano pode abrir seis pontos de distância caso leve a melhor.









Principal contratação do Colorado para a temporada, Taison vestirá a camisa 10, que era de D’Alessandro, e está cotado para fazer sua estreia na próxima partida. Segundo informações do repórter Eduardo Deconto, do site GE, o técnico Miguel Ángel Ramírez terá uma conversa com o jogador a respeito da posição.

Taison pode atuar tanto como meio-campista centralizado em uma linha de três, quanto aberto pela esquerda, posição que fez com que ele se destacasse no Internacional e chegasse à seleção brasileira. Segundo o mesmo site, há um otimismo pela estreia do atacante diante do Táchira.

Em entrevista coletiva pós-goleada sobre o Esportivo no Gauchão, Ramírez falou sobre a possibilidade de ele jogar: “Não fez nenhum treinamento. Ele fez exames médicos e físicos. Está em boas condições. Agora precisamos ver nos treinamentos, que será a partir de amanhã (domingo). Hoje (sábado) treinou com os não-relacionados”.

O espanhol ainda prometeu para os próximos dias a definição a respeito da estreia do camisa 10: “Posso dar a resposta amanhã ou depois. Hoje não sei dizer. Clinicamente está bem, mas veremos ritmo e condição de jogo”.