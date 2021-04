Internacional volta aos treinos e segue preparação para enfrentar o Aimoré

Após a folga no final de semana, o elenco do Internacional voltou aos treinamentos nesta segunda-feira. A equipe deu sequência à preparação para a próxima partida do Campeonato Gaúcho, quando enfrenta o Aimoré na quarta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Cristo Rei, pela 10ª rodada da competição.

As atividades no CT Parque Gigante foram marcadas por trabalhos técnicos. Sob o comando do treinador Miguel Ángel Ramírez, os jogadores começaram com um exercício de troca de passes em campo reduzido. Em seguida, o grupo realizou um treino de organização e construção ofensiva e, por fim, encerrou com a prática de um coletivo.

O Colorado deve ter mais uma sessão de atividades para acertar os últimos detalhes antes do jogo. O time ocupa a segunda colocação do Gauchão com 17 pontos, mesma pontuação do líder Grêmio, mas ficando atrás por conta dos critérios de desempate.