Internacional x Deportivo Táchira: saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE essa partida da Libertadores| Futebol AO VIVO

Internacional x Deportivo Táchira duelam nesta terça-feira (27), às 21h30, no Beira-Rio, pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa Libertadores; Todos os detalhes no Bolavip Brasil. A partida terá transmissão pelo canal de TV aberta SBT (RS), e pela TV fechada, na CONMEBOL TV.

Os torcedores que estão nos Estados Unidos poderão acompanhar a partida pelo FANATIZ.

A equipe do técnico Miguel Ángel Ramírez perdeu por 2 x 0 para o Always Ready, fora de casa em sua estreia pela Copa Libertadores, e agora busca a primeira vitória na competição continental.

Com a derrota, o clube gaúcho está em quarto lugar no grupo B, com 0 pontos. Apesar de ainda estar no começo da competição, o Colorado precisa vencer em casa para seguir com o sonho de avançar para as oitavas de final da competição continental.

Gre-Nal em campo pela Libertadores de 2020. (Foto: Getty Images)



Já a equipe venezuelana venceu em sua estreia na Libertadores, e ocupa a segunda colocação do grupo B, com três pontos somados.

O Deportivo Táchira bate por 3 x 2 o Olimpia, em uma partida bem equilibrada, com as duas equipes criando chances e tendo oportunidades de vencer o duelo.

Deportivo Táchira em campo pela Libertadores. (Foto: Getty Images)



Internacional x Deportivo Táchira: como e onde assistir AO VIVO na TV:

Internacional x Deportivo Táchira duelam nesta terça-feira (27), às 21h30, no Beira-Rio, pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa Libertadores; Todos os detalhes no Bolavip Brasil. A partida terá transmissão pelo canal de TV aberta SBT (RS), e pela TV fechada, na CONMEBOL TV.

Os torcedores que estão nos Estados Unidos poderão acompanhar a partida pelo FANATIZ.