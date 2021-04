Internada, atriz Mabel Calzolari mostra cicatriz nas costas após nove cirurgias · .

Mabel Calzolari publicou uma foto no Instagram na quarta-feira (7) mostrando a cicatriz que ficou em suas costas, após ser submetida a nove cirurgias para tratar a aracnoidite torácica, doença rara que provoca inchaço na medula e causa dor crônica. A atriz está internada em um hospital do Rio de Janeiro.

Na legenda da postagem, a artista contou que, além de tratar da enfermidade, ainda pegou meningite durante o período em que está no centro médico. Apesar disso, ela se mostrou confiante no tratamento. “Nove cirurgias mais meningite e seguimos aqui na luta. Eu creio que tudo vai ficar bem!”, escreveu.

Mabel, que integrou o elenco da novela Orgulho e Paixão (2018), fez outra publicação contando que também desenvolveu síndrome do pânico, mas disse que tem recebido ajuda de um psiquiatra.

“Permanecer aqui foi muito difícil. Desenvolvi síndrome do pânico. Não foi nada legal. Graças a Deus, apareceu um psiquiatra maravilhoso só para falar comigo e me ajudar. Por isso que estou tão bem. Eu me excluí do mundo, não conseguia vir aqui, chorava o tempo inteiro, achava que ia morrer. Mas estou medicada e está tudo ok.”

Famosos como Tatá Werneck e Monique Curi, que criou uma vaquinha virtual para ajudar no tratamento da garota, deixaram comentários de força e apoio nas redes da atriz.

“Mabel é uma menina que eu conheci. Ela passou por um problema depois do parto, e queria muito pedir para seguirem ela. Vamos mandar mensagem de carinho, amor e acolhimento para essa menina gata que está passando por tanta coisa tão nova. Não descanso enquanto ela não for admirada como deve ser no mercado de trabalho, porque ela é sinistra”, postou a apresentadora do Lady Night recentemente.

A atriz também agradeceu a ajuda de Tatá e de todas as pessoas que doaram sangue no hospital: “Obrigada por todas as mensagens, têm me dado muita força. Um beijo para Tatá que está me ajudando muito! Te amo”.

Confira a foto da cicatriz: