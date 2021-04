Internada, Cacau Protásio apresenta melhora após quadro grave de pancreatite · .

Cacau Protásio segue internada em um hospital no Rio de Janeiro, mas está reagindo bem ao tratamento contra uma pancreatite aguda. O marido da atriz, Janderson Pires, publicou novas informações sobre o seu estado de saúde dela e agradeceu o carinho dos fãs.

“Olá, pessoal. Cacau ainda está internada, está tratando a inflamação do pâncreas, e o processo é um pouco lento, ainda precisa de monitoramento. Ela está respondendo bem ao tratamento, e agradece a todos pelo carinho e pelas orações. Continuem orando por todos doentes do mundo”, pediu.

A atriz do Vai Que Cola, do Multishow, deu entrada no centro médico em 31 de março com um quadro de pancreatite aguda. Em estado grave, ela foi submetida a uma cirurgia de emergência e precisará passar por um segundo procedimento na próxima semana.

“Cacau está bem, está internada desde dessa madrugada de quarta-feira devido a uma crise de pancreatite aguda, fez a primeira cirurgia deu tudo certo, vai fazer a segunda semana que vem, só precisou internar por ser muito grave. O medo é grande devido a esse momento tão terrível de Covid, mas agora ela está bem”, escreveu ele, na ocasião.

Amiga de Paulo Gustavo, que atualmente está internado em estado grave por complicações da Covid-19, Cacau homenageou o humorista antes de ser internada pelo seu problema de saúde. “Sou fã dessa cara, generoso, maravilhoso, gente muito boa, lindo… É muita coisa boa em uma pessoa só”, escreveu na legenda de uma foto com o humorista.

