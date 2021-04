Internado com Covid-19, Paulo Gustavo recebe transfusão após perder sangue · .

Marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas atualizou nesta quarta-feira (7) o estado de saúde do ator, que está em tratamento com um pulmão artificial por complicações da Covid-19. De acordo com o médico, o comediante está “melhorando aos pouquinhos”, mas precisou usar bolsas de sangue para uma transfusão. Bretas iniciou uma campanha de doação nas redes sociais.

“Sabemos que, por causa da Ecmo (circulação extracorpórea em membrana, que é o pulmão artificial), ele tem que ficar anticoagulado e perde um pouco de sangue. Por isso, precisou tomar algumas bolsas de sangue”, explicou o marido do humorista.

“Paulo Gustavo segue melhorando aos pouquinhos. O caminho é longo e tortuoso, às vezes encontramos umas pedras, mas o destino final certamente é a cura!”, disse Thales Bretas.

Na imagem, o médico mostrou como fazer para doar sangue e divulgou o endereço do local no Rio de Janeiro que está recebendo as pessoas que querem ajudar Paulo Gustavo: Avenida Marechal Floriano, 99, no centro da capital fluminense, de segunda à domingo, das 7h às 18h.

“É importante falar que a doação é pro Paulo Gustavo Amaral pra repor o banco de sangue”, orientou. Veja o post abaixo:

Desde 13 de março, o humorista de 42 anos está internado no Hospital CopaStar, da Rede D’Or, no Rio de Janeiro. Paulo Gustavo está intubado há 18 dias e chegou a apresentar melhoras de acordo com três boletins médicos.

No entanto, uma piora no quadro foi registrada na sexta-feira (2), quando ele foi ligado a uma máquina que o ajuda a respirar e deu início ao tratamento chamado de terapia por oxigenação por membrana extracorpórea (Ecmo).

