Internautas discutem paternidade do Auxílio

Quem criou o Auxílio Emergencial? Essa é uma pergunta que certamente tem respostas diferentes para pessoas diferentes. Nas últimas semanas, o debate em torno dessa questão cresceu justamente por causa dos pagamentos nessas novas parcelas do benefício.

De um lado, muita gente diz que Bolsonaro é o responsável pelo Auxílio Emergencial. Essas pessoas argumentam que foi ele que liberou o dinheiro da União para os pagamentos tanto no passado como agora. Eles dizem ainda que o Congresso não teria o poder de liberar esse dinheiro.

“O Congresso fez toda a firula, mas quem pagou o auxílio foi Bolsonaro. Ele é o responsável. Ele que liberou os bilhões que chegaram no bolso do trabalhador. O povo se lembra e não vai esquecer. A mídia pode tentar dizer que não, mas não engana mais ninguém”, disse um internauta.

Por outro lado, muita gente diz que o Congresso é o verdadeiro responsável pelos pagamentos. Essas pessoas lembram que o auxílio só subiu de valor porque os deputados de oposição fizeram pressão para isso. Eles lembram ainda que Bolsonaro passou três meses sem pagar o benefício.

“Se não fosse o Congresso e a pressão dos Deputados, as pessoas estariam morrendo de fome até agora. O Governo só queria pagar R$ 200 por mês no ano passado. E agora neste ano, eles deixaram as pessoas sem nada por três meses. E agora quer pagar de defensor do povo?”, questionou outro internauta.

Aos fatos

Opiniões à parte, o fato é que os dois lados se amparam em argumentações reais. É fato que o Governo Federal não queria pagar o valor mais alto do Auxílio no ano passado e que o aumento só aconteceu justamente por causa da pressão que o Congresso fez para subir esse valor para R$ 600.

Também é verdade que o mesmo Governo deixou de pagar o auxílio entre os meses de janeiro e março, voltando com os pagamentos apenas neste mês de abril. Por outro lado, os apoiadores do Presidente não estão mentindo quando dizem que foi o Governo que liberou o dinheiro para os pagamentos.

Bolsonaro liberou os pagamentos de bilhões de reais não só para o Auxílio Emergencial como para a Lei Aldir Blanc também. Para quem não sabe, essa é a lei que permitiu os pagamentos de auxílios de R$ 600 para pessoas que trabalham com cultura.

Auxílio Emergencial

Neste ano, os pagamentos do novo Auxílio Emergencial começaram e existem diferenças fundamentais na aprovação desse projeto se compararmos com o ano passado. Agora, mesmo diante da pressão pelo aumento no valor do Auxílio Emergencial, o Governo não dá sinais de que poderá ceder.

Vale lembrar que o Governo sequer mandou a Medida Provisória (MP) do Auxílio para avaliação na Câmara dos Deputados. Com isso, os Deputados de oposição não podem alterar os valores do trecho do texto em questão. Assim, as chances de um aumento são baixas agora.

De acordo com as regras atuais, o novo Auxílio Emergencial vai pagar quatro parcelas de valores que variam entre R$ 150 e R$ 375. Essas são quantias que irão valer para todos os grupos, sejam os informais ou as pessoas que fazem parte do programa Bolsa Família.