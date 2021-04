Intervalo de jogo: Always Ready 0x0 Internacional; veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

Na estreia de Always Ready e Internacional na Libertadores, quem começou o jogo melhor foi a equipe boliviana. Aos 3 minutos, Vander soltou uma bomba de fora da área e exigiu uma boa defesa de Marcelo Lomba. Logo depois, Cummings tocou para Sanguinetti, que, próximo à área, finalizou para fora.

O Colorado passaria a reagir alguns minutos depois. Aos 7, Heitor cruzou rasteiro para Thiago Galhardo, que não alcançou a bola. Porém, a próxima chegada também foi do Always Ready. Ramallo tocou na entrada da área para Sanguinetti, que finalizou cruzado, mas para fora do gol.

Aos 18, Machado fez um levantamento em direção à grande área. Sanguinetti tocou de cabeça e a bola sobrou nas mãos de Marcelo Lomba. Três minutos depois, Víctor Cuesta cobrou falta pela meia-direita. A bola explodiu na barreira boliviana, gerando reclamação de pênalti. Porém, a arbitragem nada marcou.

Aos 22, mais uma chance perigosa do Always Ready. Flores cruzou na cabeça de Ovejero, que testou firme. Marcelo Lomba defendeu sem rebote no centro do gol. Aos 26, mais uma finalização de longe do Always Ready: Ramallo experimentou e parou mais uma vez no goleiro do Internacional.

O Colorado buscou uma reação aos 39 minutos. Em chegada pela esquerda, Maurício arriscou um chute, mas pegou muito mal na bola, mandando-a longe do gol de Lampe.

Always Ready 0x0 Internacional: veja as estatísticas da primeira etapa

Posse de bola: Always Ready 54% x 46% Internacional

Finalizações: Always Ready 12 x 6 Internacional

Finalizações no alvo: Always Ready 4 x 2 Internacional

Escanteios: Always Ready 4 x 1 Internacional

Impedimentos: Always Ready 1 x 0 Internacional

Faltas: Always Ready 8 x 3 Internacional

Cartões amarelos: Always Ready 1 x 0 Internacional

Passes: Always Ready 193 (86% de precisão) x 165 (71% de precisão) Internacional

Desarmes: Always Ready 9 x 7 Internacional