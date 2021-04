Intervalo de jogo: Boca Juniors 0x0 Santos; veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

Boca Juniors e Santos se reencontram após pouco mais de três meses, quando o Peixe levou a melhor nas semifinais da Libertadores de 2020. Hoje, a equipe brasileira começou o jogo pressionando os Xeneizes no campo de ataque. Aos 14, porém, o Boca finalizou pela primeira vez: Villa chutou para uma defesa tranquila de João Paulo.

Aos 18 minutos, os jogadores do Santos reclamaram de um pênalti. Marcos Leonardo caiu em disputa dentro da área com Lisandro López. Apesar das reclamações, o árbitro não marcou nada no lance. Aos 21, Almendra pegou sobra dentro da área e finalizou de primeira, sobre o gol de João Paulo.

A próxima chance criada pelo Boca aconteceu aos 25. Varela saiu jogando na meia-direita com Tévez, que conduziu a bola e chutou de fora da área. Ela subiu demais e saiu por cima do gol de João Paulo. Aos 26, Capaldo encarou a marcação pela direita e tentou um cruzamento. A bola saiu diretamente pela linha de fundo.

Aos 31 minutos, Almendra arriscou uma finalização de fora da área. Porém, ele pegou fraco na bola, facilitando a defesa de João Paulo. Aos 33, Pará buscou uma combinação envolvendo Gabriel Pirani do lado direito. Sández acompanhou na marcação e fez o corte pela linha lateral.

O Santos tentaria mais uma jogada aos 35. Marcos Leonardo conduziu a bola pela direita e deixou com Pará, que cruzou. A bola desviou na marcação e sobrou nas mãos do goleiro Rossi. Aos 42, Pavón fez boa jogada dentro da área e chutou para uma boa defesa de João Paulo.

Boca Juniors 0x0 Santos: veja as estatísticas da primeira etapa

Posse de bola: Boca Juniors 52% x 48% Santos

Finalizações: Boca Juniors 7 x 1 Santos

Finalizações no alvo: Boca Juniors 3 x 0 Santos

Escanteios: Boca Juniors 2 x 4 Santos

Impedimentos: Boca Juniors 0 x 2 Santos

Faltas: Boca Juniors 6 x 9 Santos

Cartões amarelos: Boca Juniors 0 x 2 Santos

Passes: Boca Juniors 202 (90% de precisão) x 173 (84% de precisão) Santos

Desarmes: Boca Juniors 11 x 8 Santos