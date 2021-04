Intervalo de jogo: Corinthians 0x1 Peñarol; veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

No início da partida pela Copa Sul-Americana, o Peñarol deu um susto no torcedor do Corinthians logo no primeiro minuto. Após um recuo ruim de Cantillo para Cássio, Álvarez Martínez deixou o goleiro para trás, mas perdeu ângulo no momento da finalização. Aos seis, Formiliano recebe de Piquerez e finaliza sobre o gol.

Aos nove, uma chegada mais perigosa do Timão. Fábio Santos tocou no meio para Luan, que finalizou. Porém, o chute foi fraco, facilitando a defesa de Dawson. Aos 13, a equipe uruguaia saiu na frente. Terans fez um passe na frente para González, que bateu cruzado, na saída de Cássio.

Depois de sofrer o gol, o Corinthians buscou uma reação. Aos 16, Léo Natel arriscou um chute da meia-direita, que, desviado, saiu pela linha de fundo. Na sequência, Camacho cruzou rasteiro. Jô não conseguiu a finalização, mas Bruno Méndez sim, deparando-se com uma grande defesa de Dawson.

Primeiro tempo terminou com vitória do Peñarol por 1 a 0 (Foto: Reprodução/Twitter/Corinthians)



Aos 18, Álvarez Martínez arriscou um chute pelo meio. Cássio defendeu sem conceder rebote. Aos 26, mais uma oportunidade criada pelo Peñarol. Terans soltou uma bomba em cobrança de falta de longe. Cássio deu um soco na bola com as duas mãos para afastá-la de dentro da área.

Aos 29, González abriu na direita para Acosta, que cruzou. Terans tocou de cabeça e obrigou Cássio a operar um milagre. Aos 30 minutos, o goleiro Dawson praticou duas defesas seguidas, em finalizações de Luan e Bruno Méndez. Aos 40, houve uma reclamação de um pênalti em cima do camisa 7 corintiano, não marcado pela arbitragem.

Corinthians 0x1 Peñarol: veja as estatísticas da primeira etapa

Posse de bola: Corinthians 64% x 36% Peñarol

Finalizações: Corinthians 12 x 6 Peñarol

Finalizações no alvo: Corinthians 4 x 5 Peñarol

Escanteios: Corinthians 9 x 3 Peñarol

Impedimentos: Corinthians 0 x 1 Peñarol

Faltas: Corinthians 9 x 8 Peñarol

Cartões amarelos: Corinthians 2 x 1 Peñarol

Passes: Corinthians 275 (86% de precisão) x 160 (72% de precisão) Peñarol

Desarmes: Corinthians 6 x 12 Peñarol