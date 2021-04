Intervalo de jogo: Defensa y Justicia 0x1 Palmeiras; veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

Quem começou a partida da Recopa com tudo foi o Defensa y Justicia. Logo aos três minutos, Pizzini fez boa jogada e serviu Braian Romero, que finalizou para uma importante defesa de Weverton. Na sequência, o Palmeiras buscou uma reação. Willian chutou prensado e a bola sobrou nas mãos de Unsain.

Aos 11 minutos, Rotondi encarou a marcação de Breno Lopes e cruzou. A bola foi na direção do gol e acabou saindo por cima. O Verdão abriu o placar aos 16 minutos. Willian deu um chapéu em Frías e fez um passe em elevação para Rony, que tocou por cima de Unsain.

A chegada seguinte do Defensa y Justicia aconteceu aos 24: Walter Bou rolou para Braian Romero, que finalizou. Weverton defendeu no centro do gol, sem conceder rebote. Depois de ter marcado o gol, o Palmeiras começou a esperar o time argentino em seu campo.

Rony por competições internacionais no @Palmeiras: ⚔️ 14 jogos

⚽️ 6 gols

��️ 8 assistências

⏰ 75 mins p/ participar de gol

�� 20 passes decisivos

�� 22 chutes (14 no gol)

☑️ 64% pontaria

�� Nota SofaScore 7.13 pic.twitter.com/IZmJZnyee9 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR)

April 8, 2021





Aos 33 minutos, o Defensa y Justicia assustou em cobrança de falta de Pizzini. O meio-campista bateu de longe, a bola quicou no gramado e obrigou Weverton a defender no susto. Em um intervalo de três minutos, três jogadores das duas equipes foram advertidos: Luan e Lucas Lima (reserva), do Palmeiras, e Benítez, da equipe argentina.

Mais uma investida palmeirense aconteceria aos 39 minutos. Após um erro de Meza na saída de bola, Breno Lopes tocou na direita para Raphael Veiga, que serviu Willian. O camisa 29 chutou, a bola foi desviada e sobrou nas mãos de Unsain. Aos 40, Walter Bou finalizou da meia-esquerda, à direita do gol de Weverton.

Defensa y Justicia 0x1 Palmeiras: veja as estatísticas da primeira etapa

Posse de bola: Defensa y Justicia 60% x 40% Palmeiras

Finalizações: Defensa y Justicia 7 x 5 Palmeiras

Finalizações no alvo: Defensa y Justicia 2 x 1 Palmeiras

Escanteios: Defensa y Justicia 2 x 0 Palmeiras

Impedimentos: Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras

Faltas: Defensa y Justicia 8 x 5 Palmeiras

Cartões amarelos: Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras

Passes: Defensa y Justicia 250 (84% de precisão) x 170 (71% de precisão) Palmeiras

Desarmes: Defensa y Justicia 5 x 11 Palmeiras