Intervalo de jogo: Deportivo La Guaira 1×0 Atlético-MG: veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

O duelo entre Deportivo La Guaira e Atlético-MG pela Copa Libertadores começou com muita troca de passes entre as duas equipes. Apesar de começar com maior posse de bola, o Galo não conseguia convertê-la em gols. A equipe trabalhava a bola principalmente do lado esquerdo.

Porém, a primeira finalização foi do La Guaira, aos 19 minutos. Pol chutou para uma grande defesa de Éverson. Logo na sequência, o gol de abertura do placar. Martínez veio de trás, invadiu a área e finalizou tirando do goleiro do Atlético-MG, que até saltou, mas nada pôde fazer.

O Galo buscou uma reação aos 22 minutos. Porém, o chute de Savarino foi ruim, saindo sobre o gol de Olses. Aos 27, Nacho Fernández recebeu um cruzamento dentro da área e tentou um desvio de cabeça. No entanto, o argentino pegou apenas de raspão na bola, mandando-a pela linha de fundo.

Aos 29 minutos, o La Guaira chegaria mais uma vez com perigo. Pol chutou colocado da meia-direita. A bola saiu com perigo, à esquerda do gol de Éverson. Aos 33, Vargas recebeu levantamento na área e desviou de cabeça. A bola sobrou nas mãos do goleiro Olses.

Nacho Fernández tentaria mais uma vez aos 34 minutos. Partindo da meia-direita, ele cortou para o pé esquerdo e finalizou de fora da área. Olses defendeu mais uma vez sem conceder rebote. Aos 35, Tchê Tchê arrematou de longe, exigindo outra boa intervenção do goleiro do La Guaira.

Deportivo La Guaira 1×0 Atlético-MG: veja as estatísticas da primeira etapa

Posse de bola: Deportivo La Guaira 34% x 66% Atlético-MG

Finalizações: Deportivo La Guaira 4 x 12 Atlético-MG

Finalizações no alvo: Deportivo La Guaira 2 x 3 Atlético-MG

Escanteios: Deportivo La Guaira 0 x 5 Atlético-MG

Impedimentos: Deportivo La Guaira 1 x 0 Atlético-MG

Faltas: Deportivo La Guaira 6 x 8 Atlético-MG

Passes: Deportivo La Guaira 164 (81% de precisão) x 290 (88% de precisão) Atlético-MG

Desarmes: Deportivo La Guaira 5 x 6 Atlético-MG